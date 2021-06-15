Названо условие избежания энергокризиса в осенне-зимний период
Для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода необходима финансовая стабилизация рынка электроэнергии, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время совещания по подготовке к новому отопительному сезону.
Министр также отметил проблемы, которые стоят именно этого осенне-зимнего периода.
"Речь идет об автономной работе объединенной энергосистемы Украины, которая необходима для дальнейшего решения относительно синхронизации в 2023 году с европейской энергосистемой. Мы не имеем права допустить ситуацию, когда мы не сможем обеспечить государство энергоносителями. Своевременная подготовка к синхронизации с ENTSO-E - это ключевая задача, которая стоит перед нами", - подчеркнул он.