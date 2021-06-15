Названо условие избежания энергокризиса в осенне-зимний период

Для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода необходима финансовая стабилизация рынка электроэнергии, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время совещания по подготовке к новому отопительному сезону.

Министр также отметил проблемы, которые стоят именно этого осенне-зимнего периода.