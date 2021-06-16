SsangYong начал выпуск электрического кроссовера

Корейская компания SsangYong Motors поделилась своими планами на ближайшее будущее. Благодаря переговорам с новыми инвесторами производитель пообещал ускорить программу разработки новых моделей, сообщает Обозреватель.

Напомним, что в декабре прошлого года SsangYong начал процедуру банкротства, но, к счастью, переговоры с группой потенциальных инвесторов на неопределенное время отложил этот процесс. И теперь, чтобы привлечь внимание акционеров, в компании представили планы на ближайшее будущее.

В компании SsangYong анонсировали планы на будущее. Источник: SsangYong

Разработка новых автомобилей занимает центральное место в этом процессе и достигается за счет снижения затрат и повышения эффективности системы производства и управления человеческими ресурсами.

Первый ощутимый результат – первый электромобиль SsangYong – Korando e-Motion, разработанный в рамках проекта E100. Производство новинки стартовало 14 июня. Новинка оснащена электромотором мощностью 190 л.с. и питается от батареи емкостью 61,5 кВтч. Она способна преодолеть расстояние свыше 300 км. Из-за ограниченных поставок полупроводников, затрагивающих всех производителей, Korando e-Motion ожидается в продаже в странах ЕС и Великобритании в конце года.

Компания активизировала разработку своего следующего электромобиля, внедорожника среднего размера под названием J100. Источник: SsangYong

Компания также объявила, что активизировала разработку своего следующего электромобиля, внедорожника среднего размера под названием J100, который планируется запустить в 2022 году.

В начале нынешнего года компания представила обновленный пикап Rexton Sports. Источник: SsangYong

Напомним, что в начале нынешнего года компания представила обновленный пикап Rexton Sports длиной 5,1 м и его удлиненную до 5,4 м версию Rexton Sports Khan. Он оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 187 л.с. В паре с ним предлагается "механика" или 6-ступенчатый "автомат" Aisin. Также покупатели могут выбирать между задним или полным приводом с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.