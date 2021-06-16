Топ-5 самых эксклюзивных автомобилей 2021 года

Автомобили в специальных изданиях делают в ограниченных количествах и с уникальными модификациями. Редкость и особенность делает их очень привлекательными, сообщает Обозреватель.

В течение многих лет автопроизводители выпускали замечательные специальные издания, и в 2021 году тоже есть такие, которые можно выделить. Сайт подготовил подборку из 5 самых крутых моделей.

Aston Martin V12 Speedster DBR1 Spec

Aston Martin V12 Speedster DBR1 Spec без лобового стекла. Источник: Motor1

Aston Martin V12 Speedster захватывает своим внешним видом. Одной из его главных особенностей является отсутствие лобового стекла. Этот автомобиль отдает дань памяти модели Aston Martin DBR1 1959 года – самому выдающемуся гоночному автомобилю в истории марки.

Модель оснащена в гоночном зеленом цвете Aston Martin и имеет другие специальные элементы, такие как белые полоски и круги, а также кожаные сиденья в цвете коричневый Conker.

Bugatti Divo Lady Bug

Bugatti Divo Lady Bug украшенный 1600 бриллиантами. Источник: Motor1

Bugatti – компания, которая не отказывается создавать удивительный дизайн для авто на заказ. Вид этой Lady Bug еще один тому пример. Модель заказал американский коллекционер. Почти весь ее корпус обработан рисунком из бриллиантов.

Это было одно из самых сложных произведений бренда. На его создание ушло много времени и около 1600 бриллиантов.

Ferrari 812 Competizione

Ferrari 812 Competizione и Competizione A. Источник: Motor1

Ferrari хотели создать идеальную модель для их атмосферного двигателя V12, и так родилась потрясающая 812 Competizione. Ее агрегат разработан на основе двигателя с модели 812 Superfast. Также автомобиль доступен в версии Competizione A.

Он имеет 819 лошадиных сил, что делает его V12 самым мощным среди всех дорожных моделей марки. Он также оснащен семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Pagani Huayra R

Pagani Huayra R имеет 850 лошадиных сил. Источник: Motor1

Pagani любит создавать экстремальные специальные издания своих автомобилей, которые предназначены только для треков. Huayra R – одна из таких моделей.

Ее атмосферный двигатель V12 производит колоссальные 850 лошадиных сил в автомобиле, который включает технологию будущих моделей Pagani. Huayra R создадут всего в 30 экземплярах и каждый будет стоить 2,6 миллиона евро.

Nissan GT-R Nismo Special Edition

Nissan GT-R Nismo Special Edition с уникальным экстерьером. Источник: Car and Driver

Главной особенностью GT-R Nismo является его карбоновый капот. Также автомобиль обработан эксклюзивным цветом Stealth Grey.

Кроме того, он имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски RAYS с красными вставками. Модель оснащена тем самым 3,8-литровым твин-турбо V6 двигателем, что и GT-R Nismo, который производит 600 л.с.