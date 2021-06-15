Папа Римский назначил посла в Украине
Во вторник,15 июня, Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса. Понтифик также поднял его в сан архиепископа, сообщает РБК-Украина.
Новоназначенный посол Кулбокас ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника.
На дипломатической службе Святого Престола находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, Кении и в секции отношений со странами Государственного секретариата.
Он стал шестым апостольским нунцием в Украине. Кулбокас заменит архиепископа Клаудио Гуджеротти, который в июле 2020 года перевели в Великобританию.
Дипломатические отношения Ватикана с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.