Смешко, Ляшко и Гройсман поборолись бы за попадание в Раду, – соцопрос

Четыре политические партии могут точно преодолеть 5%-й проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса "Динамика социально-политических настроение и оценок населения Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, согласно данным опроса, в Раду точно проходят партии "Слуга народа" с поддержкой 23,3% голосов избирателей (среди тех, кто собрался идти на выборы), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,9% голосов, "Европейская солидарность" – 15,3% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 11,1%.

При этом высокие шансы преодолеть проходной барьер – у партии "Сила и честь" Игоря Смешко: за нее готовы проголосовать 4,9% потенциальных избирателей, т. е. ее рейтинг находится в пределах статистической погрешности.

В этих же пределах находится и рейтинг партий "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,5% и 4,2% голосов избирателей соответственно). Остальные политические силы, согласно данным исследования, точно не проходят в Верховную Раду, набирая не более 2,8% голосов.

Еще 3,1% потенциальных избирателей заявили о намерении испортить бюллетень.

Уточняется, что среди всех респондентов, которые были опрошены в ходе социологического исследования, о желании принять участие в выборах высказались 70,4% граждан, при этом 36,2% респондентов безусловно пойдут голосовать, а 34,2% возможно примут участие в выборах.

Опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.