Нардепов вакцинируют препаратом Pfizer (документ)

Народных депутатов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Comirnaty производства компании Pfizer/BioNTech, заявил ﻿политтехнолог Тарас Березовец, опубликовав текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам, сообщает УНИАН.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.