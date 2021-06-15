В курортном районе Одессы из моря достали 49 снарядов

В Белгород-Днестровском районе спасатели обследуют морскую акваторию, изымая взрывоопасные предметы, сообщает Depo.ua.

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка спасатели обследуют морскую акваторию — пока обследовано 18000 квадратных метров дна.

Взрывоопасные предметы изымают из затонувшего судна. Сообщается, что за период с седьмого июня водолазами-саперами уже изъято 49 артснарядов калибра 75 мм, 5700 единиц подрывников и других взрывоопасных предметов.

"Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха", — говорится в сообщении.

К проведению специальных работ привлечены восемь специалистов и две единицы специальной техники.

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Спасатели достали из моря 49 снарядов

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Спасатели достали из моря 49 снарядов

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Спасатели достали из моря 49 снарядов

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Спасатели достали из моря 49 снарядов

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