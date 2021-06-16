Пенсионер на "Москвиче" обогнал Porsche и Audi (видео)

Одессит по прозвищу Дядя Вова создал очень быстрый "Москвич 2141". Он может обогнать такие модели, как BMW M4, Audi S3 и Porsche Cayenne, сообщает Обозреватель.

Чтобы достичь таких результатов, мастеру даже не пришлось заменять двигатель. Он просто модифицировал имеющийся родной агрегат.

Тюнингованный "Москвич 2141" Дяди Вовы. Источник: Крутящий Момент

В мотор Дядя Вова установил усиленные шатуны, гильзы, поршни и турбину. Трансмиссию он также модифицировал, установив заднюю подвеску от Audi S6. Кроме того, автомобиль получил значительный тюнинг внешнего вида.

Владелец модели не рассказывает, сколько она имеет мощности, но если она оставляла позади упомянутые машины, то, наверное, имеет около 300-350 лошадиных сил.

Напомним, в Кропивницком мужчина на основе "Запорожца" создал быстрый и мощный электромобиль. Он имеет 200 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды.