Нацполиция разоблачила схему нелегального изготовления и продажи топлива

Нацполиция обнаружила деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготовляли топливо и отмывали деньги, полученные преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Нацполиции.

Группа действовала с 2020 года по июнь 2021 года. Участниками оказались жители Черкасской и Харьковской областей. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

"Они (участники группы - ред.) вводили в заблуждение физических и юридических лиц, в основном аграриев и фермеров, и под предлогом реализации нефтепродуктов надлежащего качества сбывали материалы, качество которых не соответствовало требованиям ГСТУ. Полученные от совершения этих действий средства присваивали, распоряжаясь ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 18 обысков на территории Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей. Было задействовано больше 100 сотрудников полиции.

Было изъято оборудование для массового производства топлива, что позволяло злоумышленникам перерабатывать более 24 тонн нефти в сутки, а также около 12 тонн незаконной продукции, ее образцы и документы.