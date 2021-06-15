США и ЕС закончили 17-летнюю торговую войну

Власти США и Европейского Союза договорились о тарифном перемирии в отношении компаний Airbus SE и Boeing Co, прекратив торговую войну, которая длилась около 17 лет, сообщает Сегодня.

Как заявила 15 июня торговый представитель США Кэтрин Тай, сделку подписали на саммите США-ЕС. По ее условиям, в будущем пассажирские самолеты Airbus и Boeing должны будут разрабатываться без государственного субсидирования.



Пошлины будут приостановлены на пять лет или до тех пор, пока будут соблюдаются условия сделки и пока стороны решают ряд проблем, включая задолженность по выплате пошлин на сегодняшний день.

"Сегодняшнее решение устраняет давний торговый раздражитель в отношениях США и ЕС", – сказала Тай.

Также США и ЕС согласовали позицию касательно приемлемой поддержки крупных гражданских авиапроизводителей.

На этом фоне акции Airbus выросли на 0,9%, а Boeing – на 0,7%. Хотя в самих компаниях это объявление пока что никак не комментировали.

Одной из причин для такого консенсуса называют растущее влияние китайского авиапроизводителя Comac, который грозит стать одним из основных авиапромышленным конкурентов США и ЕС.

Кроме того, как пишут журналисты Bloomberg, в знак прогресса в вопросе восстановления отношений между Америкой и Европой на саммите объявят о прекращении торгового спора по поводу стали и алюминия.

Напомним, торговый конфликт США и ЕС длился с 2004 года – тогда европейцы обвинили федеральные власти Соединенных Штатов в выделении 19 млрд субсидий авиастроителю Boeing. В том же году Вашингтон выдвинул аналогичные претензии Брюсселю касательно Airbus.