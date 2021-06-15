Сотрудники интерната торговали ковид-вакциной, предназначенной пациентам
В Киевской области руководство одного их психоневрологических интернатов подпольно продавало вакцину от коронавируса, которая была предназначена для прививок пациентов учреждения, сообщает Страна.ua.
"Полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.
В ходе следствия было установлено, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины от коронавируса, которую выделили для пациентов учреждения в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.