Сотрудники интерната торговали ковид-вакциной, предназначенной пациентам

В Киевской области руководство одного их психоневрологических интернатов подпольно продавало вакцину от коронавируса, которая была предназначена для прививок пациентов учреждения, сообщает Страна.ua.

"Полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины" , - говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.

В ходе следствия было установлено, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины от коронавируса, которую выделили для пациентов учреждения в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.