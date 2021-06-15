На Закарпатье попытались незаконно вывезти военные товары

Контрразведчики СБУ предупредили в Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, сообщает СБУ.

Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей.

Все это местный житель хотел тайно вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на пункте пропуска.

Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились совместно с таможенной службой при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.