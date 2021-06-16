Nissan представила новый Note

Японская компания Nissan представила новую версию популярной модели Note. Новинка буде оснащаться исключительно гибридным силовым агрегатом e-Power, сообщает Обозреватель.

Автомобиль стал очередным шагом на пути реализации фирменной стратегии Nissan NEXT, которая предполагает постепенный переход всей модельной гаммы на экологически чистые силовые агрегаты и электротягу.

От родственного Note новинка отличается новым дизайном передней панели кузова, иными бамперами и LED-светотехникой, а также формой заднего спойлера и задних фонарей, объединенных тонкой светодиодной полоской. Для новинки предлагается 14 цветовых вариантов кузова, включая 5 двухцветных, а в стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски оригинального дизайна.

От родственного Note новинка отличается новым дизайном передней панели кузова, иными бамперами и LED-светотехникой. Источник: Nissan

Также для Aura подготовили новые цвета и варианта оформления интерьера. Покупателям доступны комбинированная тканевая отделка "под твид" со вставками из кожзама или высококачественная натуральная кожа с особым рисунком. Для отделки приборной панели и центральной консоли используются декоративные панели из дерева, а карты дверей, передний подлокотник и верхняя часть торпеды отделаны тканью.

В "базе" – высококачественная аудиосистема, созданная в кооперации с Bose, а за дополнительную плату можно заказать ее "продвинутую" версию Personal Plus с динамиками в передних подголовниках. Также новинка имеет улучшенную шумо- и звукоизоляцию за счет использования дополнительных изоляционных материалов, а также более толстым стеклам на передних дверях.

Для Aura подготовили новые цвета и варианта оформления интерьера. Источник: Nissan

Note Aura будет доступна в переднеприводном варианте или версии 4WD. В системе e-Power бензиновый 1,2-литровый мотор (82 л.с.) используется исключительно в качестве генератора и не имеет связи с колесами. Переднеприводная версия имеет в своем арсенале 136-сильный тяговый электромотор, в активе которого 300 Нм крутящего момента. В варианте 4WD у машины есть еще один электродвигатель (68 л.с.,100 Нм), который находится сзади и приводит свою пару колес.

Стоимость новинки стартует с отметки 2610300 йен ($23 705), а продажи начнутся осенью.