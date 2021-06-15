Польша сообщила о беспрецедентной кибератаке

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента из-за крупной кибератаки, которой подверглось правительство страны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер со ссылкой на местное издание Wiadomosci.

По его словам, "беспрецедентная" кибератака была направлена на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты.

"Премьер-министр попросил спикера Сейма в понедельник вечером созвать закрытое заседание, чтобы представить масштабы кибератак, затронувших Польшу. Я надеюсь, что это станет возможным на этой неделе… Это большой масштаб, который не ограничивается — как бы хотели некоторые наши оппоненты — одним человеком, а касается многих" , — пояснил Мюллер.

Отмечается, что речь идет о разговоре между Матеушем Моравецким, ответственным за реализацию Национальной программы вакцинации Михалом Дворчиком и Ярославом Говиным. Разговор касается действий, предпринимаемых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.