В Укргидрометцентре рассказали, угрожает ли Украине засуха
Погодные условия очень благоприятны для развития ранних зерновых культур, на территории Украины практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, рассказала руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если не обращать внимания на локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", - отметила метеоролог.
Она уточнила, что на данный момент рано оценивать влияние погодных условий на урожайность зерновых культур, поскольку их вегетация только началась.
По словам Адаменко, в Украине заканчивается период интенсивных дождей (особенно сильных на юге и юго-востоке страны), и 17-19 июня произойдет изменение синоптических процессов к периоду высоких температур в дневное и ночное время.
Она уточнила, что в южных областях началось вызревание озимого ячменя, для которого имеющееся количество влаги в почве может быть чрезмерным, но пока преждевременно говорить о существенном влиянии данного фактора на его урожай. При этом для развития на всей территории Украины ключевых экспортных культур – кукурузы и подсолнечника - на данный момент достаточно как влаги, так и тепла.
Руководитель агрометотдела назвала низкую температуру воздуха основным сдерживающим фактором развития плодоовощных культур, отметив недостаточность данных о их состоянии у госструктуры, поскольку они выращиваются преимущественно в небольших частных хозяйствах.
"Лимитирующим фактором для плодоовощных культур также является количество тепла. Снижение температуры ночью до 5-7 градусов по Цельсию, а кое-где и до 1 градуса по Цельсию приводило к замиранию ростовых процессов и приостановке их активной вегетации", - сообщила Адаменко.
По ее данным, с окончанием периода интенсивных дождей на этой неделе для плодоовощной продукции установится оптимальный режим развития.