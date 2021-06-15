В полиции Одессы пропали материалы одного из дел Стерненко

Следственные действия ведутся сегодня в здании Киевского райотдела полиции Одессы, что на улице Академика Филатова, сообщает Думская.

Как сообщили источники в прокуратуре, там работают сотрудники облуправления внутренней безопасности.

Причиной стала пропажа некоторых материалов одного из дел одесского активиста Сергея Стерненко — по «крышеванию» наркоточек.

Стернегко инкриминируют преступление, предусмотренное частью 5 ст. 27, частью 3 ст. 307 УК Украины (пособничество в сбыте наркотиков, совершенном организованной группой).

Это производство отпочковалось от так называемого «дела «Поплавка», начатого 28 февраля 2014 года по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки «Поплавок». В июле 2017 года Киевский районный суд Одессы вынес приговор пятерке наркоторговцев. Все они, кроме одного, осужденного условно, получили небольшие сроки — от трех с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы — и давно вышли на свободу в соответствии с «законом Савченко», который действует в ретроспективе.

Правоохранители утверждают, что Сергей Стерненко и его соратники оказывали этим магазинам некие услуги, то есть банально «крышевали» за 1000 долларов в месяц.