5 самых неуклюжих авто с роскошным интерьером

Понятие красоты является относительным, и вкусы у каждого разные. Поэтому, создавая некоторые модели, автопроизводители могли считать, что у них получаются настоящие произведения искусства, сообщает Обозреватель.

Иногда компании выпускают машины с очень странным внешним видом, но одновременно с приятным и красивым интерьером. Возможно такое сочетание кажется им чем-то особенным. Сайт собрал список из 5 автомобилей с неуклюжим экстерьером, но потрясающими салоном.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR напоминает Volkswagen Beetle. Источник: Википедия

После выхода Chevrolet SSR в 2003 году двухместные пикапы перестали производиться, и это никого не удивило. Хотя этот автомобиль оснащен двигателем V8 на 300 лошадиных сил, дизайн его передней части портит впечатление. Это похоже на то, что кто-то как взял кусок Volkswagen Beetle и приклеил его к этому автомобилю.

Стильный салон автомобиля. Источник: Drivven

Однако внутри все совсем по-другому. Интерьер выглядит очень стильно и комфортно, и способен заставить водителя и пассажиров забыть о внешнем виде авто и чувствовать себя в другом мире.

Nissan Cube

Nissan Cube, который выглядит как коробка. Источник: Википедия

Nissan Cube выпускался невероятных 20 лет с 1999 до 2019 года. Это впечатляет, учитывая его внешний вид, похожий на куб.

Интерьер машины напоминает фантастический космический самолет. Источник: Drew Ripley Entertainment

Однако о неуклюжем, коробчатом виде кузова забываешь, когда попадаешь в салон. Кажется, что вы находитесь в минималистическом и фантастическом космическом самолете, в котором все кажется возможным.

Bufori Geneva

Bufori Geneva, который вышел копией Jaguar S 1999 года. Источник: Bufori

Bufori Geneva все еще производится. На его дизайн потратили много средств, потому что хотели создать стильный и уникальный автомобиль, но все зря. Его передняя часть – это просто плохая копия Jaguar S 1999 года, которая была прикреплена к задней части другого авто.

Внутри модель получилась действительно роскошной. Источник: Bufori

В то же время салон получился действительно, как у роскошного автомобиля. Он удобен и комфортен. В нем есть кожаные сиденья, достаточно пространства и качественные материалы.

Citroen DS

Экстерьер Citroen DS вышел неуклюжим. Источник: Википедия

Citroen DS также должен был выглядеть очень красиво, но вышел неуклюжим и похожим на крокодила. Он должен был показывать роскошь и серьезность, но вызывает только смех.

Классический и эстетический салон автомобиля. Источник: automotive-heritage

С другой стороны – его интерьер, который объединил классический дизайн с сбалансированной эстетикой. Приборная панель оснащена многочисленными датчиками, такими как давление масла, давление воды, внешняя температура, уровень топлива, амперметр и др. Все это создает в салоне атмосферу прошлого.

Renault Vel Satis

Брутальный внешний вид Renault Vel Satis. Источник: Википедия

В Vel Satis Renault хотели совместить простоту с красотой, но получилось – с грубостью. Экстерьер выглядит очень серьезно.

Элегантный и красивый интерьер машины. Источник: Drom

Только интерьер придерживается стиля, класса и элегантности французской технологической культуры. Благодаря мелко отшлифованной приборной панели и салону, оборудованному замечательными материалами, ездить в автомобиле действительно приятно.