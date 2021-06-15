В НАПК объяснили требование отменить назначение Витренко

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отрицают влияние, в частности США, на вынесение предписания об отмене назначения на должность главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, сообщает Экономическая правда.

"Это решение Национального агентства, которое основывается на его внутренней экспертизе и требованиях. Ни с кем консультаций НАПК по этому поводу не проводило ...

Во время участия в Генеральной ассамблее ООН я встречался с представителями департамента юстиции США, где достижения Украины в сфере предотвращения коррупции были очень высоко оценены. Вопросов по проверке, которая касалась "Нафтогаза", ни на одной из этих встреч не поднималось ...

Мы не получали ни от одного из наших международных партнеров никаких обращений по "Нафтогазу", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Новиков отмечает, что агентство оценивало только документы, которые получило от "Нафтогаза", Министерства энергетики и секретариата Кабмина.

Он добавил, что никакого конфликта интересов при проверке выявлено не было, однако закон запрещает лицу, что принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.