Катастрофа МАУ: Иран выплатит компенсации до решения суда

Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана, сообщает РБК-Украина.

Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.

Об этом заявил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаил, передает Tasnim News Agency.

"Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета" , - сказал Исмаили.

По его словам, эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения.

"Это представляет собой позитивный шаг" , - добавил он.

Представитель суда отметил, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.

Ранее Иран заявил о готовности выплатить компенсации за катастрофу МАУ. Тогда в Тегеране сообщили, что размер компенсации составит 150 тысяч долларов за каждого погибшего в катастрофе.

Однако в украинском МИД заявили, что Иран не может самостоятельно принимать решения касательно суммы компенсаций за катастрофу МАУ.