В ОП обсуждают возможность увольнения Авакова

Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению ВР об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова в сентябре, когда начнется следующая парламентская сессия, сообщает Новое время.

Об этом редакции рассказали несколько собеседников разного уровня информированности во фракции Слуги народа.

По их информации, судьба Авакова может решиться уже этой осенью, если такое решение будет принято. Пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать.

«На осень они [Офис президента] попытаются убрать [министра МВД] Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять», — рассказал один из депутатов.

По его словам, каким бы ни был Аваков, но его увольнение уберет единственный противовес Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве.

Близкий соратник Зеленского пояснил НВ, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения — увольнять или оставлять министра — президент не принял.