70% водителей выигрывают суд против Укравтодора

Украинские дороги находятся в далеко не лучшем состоянии. Однако в судебной системе также существует множество проблем, поэтому украинцы очень редко обращаются в суд по поводу ненадлежащего качества дорожного покрытия, сообщает 24 Канал.

92 раза подавали украинцы в суд на Государственное агентство автомобильных дорог с 2009 – 2021 гг – и 65 раз победили, то есть добились справедливости в 70% случаев. За последние полтора года водители отсудили у агентства 774 071 грн. по 9 искам.

Иск по наибольшей сумме, был выигран в прошлом году (332 035 грн). Истцом выступил водитель "Мерседеса", который из-за ямы размером почти метр на два и глубиной в 12 см., вылетел с дороги в лесополосу и получил серьезную травму плеча. Суд длился более четырех лет.

По данным патрульной полиции,из-за плохого состояния дорог в 2020 – 2021 г. 401 человек был травмирован и 70 погибли. Более трети погибших и половина травмированных (27 и 207 соответственно) относятся к Львовской области, которая традиционно держит первенство в ДТП такого типа.