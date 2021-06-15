Начальника одесского СИЗО приговорили к штрафу и общественным работам

Начальник Одесского следственного изолятора Сергей Чишкала, который попался на пьяном вождении, буянил и пытался сбежать от полиции, признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 130, 173 и 185 КУоАП — управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции, сообщает Думская.

Соответствующие постановления недавно вынес Малиновский районный суд Одессы.

За нетрезвое вождения тюремщик будет вынужден заплатить штраф в размере 17 тыс. грн и на год лишится права управлять машиной.

За хулиганство и сопротивление патрульным Чишкале назначили наказание в виде 60 часов общественных работ. По всей видимости, его заставят мести улицы.

«Полковник внутренней службы Сергей Чишкала начал праздновать Международный женский день заранее, — рассказал источник в полиции. — Поздно вечером 6 марта, после посиделок в ресторане, он решил прокатиться на своем авто Тойота FJ CRUISER в нетрезвом состоянии. Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду. Был задержан. В райотделе снова начал буянить и ударил полицейского ногой».

К слову, автомобиль Тойота FJ CRUISER в декларации пенитенциария не фигурирует: из транспортных средств он указал в ней Chevrolet Epica 2008 года, два ВАЗ-21099 и катер «Южанка-2». Все это мужчина якобы приобрел в 2020 году. Кроме того, у него имеется неплохая коллекция охотничьего стрелкового оружия (американские и немецкие карабины) и жилой дом в Старобельске Луганской области.

Интересно, что в прошлые годы Чишкала подавал полностью пустые декларации: если им верить, тогда он был бездомным, «безлошадным», безоружным и работал за спасибо.

Чишкалу назначили начальником СИЗО в прошлом году. До этого он возглавлял оперативную часть изолятора.