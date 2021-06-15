Гетманцев предупредил о махинациях с "евробляхами"

В Украине растаможили первые автомобили на европейской регистрации по льготным правилам, которые предусмотрены новым законом, сообщает UBR.

Об этом рассказал народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

Также он предупредил о возможных махинациях при продаже автомобилей на еврономерах, которые были завезены в этом году.

"Друзья, закон о растаможке т.н. евроблях сегодня заработал. Первые автомобили растаможены. В связи с этим, хочу уберечь наших граждан, предполагающих приобрести автомобили на еврономерах. Не совершайте ошибку! Это последняя льготная растаможка. Без вариантов. Люди, которые продают вам автомобили, ввезенные после 1 января 2021 года – мошенники. Гоните их прочь" , – подчеркивает нардеп.

Одновременно с этим Гетманцев попросил Национальную полицию начать проверку автомобилей на еврономерах с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, использующих такие транспортные средства, в случае если транспортные средства не подлежат льготной растаможке.