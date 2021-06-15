Самолет с делегацией РФ час не пускали в аэропорт Женевы

Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву для участия в саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

В самолете находились российские чиновники и журналисты из кремлевского пула.

Самолет приземлился с задержкой. На подлете к городу стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. Около часа он кружил в небе над Женевским озером, сделав несколько десятков разворотов. Через некоторое время он начал снижение.

По мнению журналистов, задержка была связана с прилетом в Швейцарию президента США Джо Байдена. Владимир Путин прибудет в Женеву завтра, 16 июня, непосредственно перед переговорами.