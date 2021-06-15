Швейцария хочет обсудить с Путиным Украину

Швейцарские руководители планируют на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднять ряд международных вопросов - таких как кризис в Нагорном Карабахе и ситуация в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, события, происходящие близ границ с Россией", - сказал глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Женеве, добавив, что речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.

Со своей стороны, президент Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что у его страны " отличные контакты с Россией ". На переговорах с Путиным, которые пройдут в среду, он намерен " рассмотреть в целом результаты наших контактов на разных уровня х ".

Путин прилетит в Женеву для переговоров с президентом США Джо Байдена, которые пройдут 16 июня на вилле Ла Гранж.