Марченко объяснил, что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией

Парламент предусмотрел для украинцев налоговую амнистию. В то же время Сергей Марченко объяснил, что будет с теми, кто не воспользуется соответствующей возможностью и продолжит скрывать доходы, сообщает 24 Канал.

Об этом министр финансов Украины рассказал в программе "Первые лица". По его словам, только после проведения инициативы по налоговой амнистии могут возникнуть вопросы.

"Там нет наказаний, это возможность, это добровольный способ" , – сказал глава Министерства финансов Украины.

Сергей Марченко разъяснил, что через какое-то время соответствующие лица просто не смогут воспользоваться деньгами.

"Если, условно говоря, в какой-то период вы захотите купить дом или недвижимость, бизнес, офис, а у вас средств нет легальных – то к вам могут быть вопросы: почему и каким образом вы получили эти средства. Не сейчас, но после проведения налоговой амнистии такие вопросы могут быть заданы" , – сказал Марченко.

Введение косвенных методов оценки

Он сказал, что по инициативе его позиция как министра финансов может отличаться от позиции власти в целом. Марченко считает, что налоговая амнистия должна сопровождаться введением косвенных методов оценки домохозяйств, доходов и расходов домохозяйств.

"После налоговой амнистии, условно говоря, если будет приобретено какое-то имущество, источников происхождения которого не установлено или к которому могут быть вопросы – налоговые службы, органы должны задавать вопросы," , – сказал министр финансов.

То есть это позволит провести один раз амнистию и дальше будет так называемое наказание для тех, кто скрыл или скрывает свои доходы, сказал глава Министерства финансов Украины.