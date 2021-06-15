NASA планирует вернуть людей на Луну в 2024 году

Администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида, сообщает РБК-Украина.

Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну.﻿ Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

"Я хотел бы дать вам точный ответ. Дело в том, что 2024 год является нашей целью" , - сказал Нельсон в ответ на вопрос, когда NASA вернет людей на Луну, добавив, что "космос тяжелый".

Администратор NASA также призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида", но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.