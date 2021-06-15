Рада в пятницу может внеочередно собраться: что на повестке дня

Верховная рада Украины в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание. На внеочередном заседании народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

По словам Качуры, проект постановления содержит призыв к американскому Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание" , - отметил он.

О предоставлении Украине статуса основного союзника в США заговорили еще в 2019 году. Тогда в американскую Палату представителей Конгресса внесли проект закона, предусматривавший предоставление статуса главного военно-политического союзника США.