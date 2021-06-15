В деревню КваХлати в Южной Африке местный житель обнаружил в открытом поле неизвестные блестящие кристаллы, похожие на алмазы, сообщает InfoResist.

После необычной находки в ЮАР началась алмазная лихорадка и тысячи искателей сокровищ съехались в деревню. Камни еще не изучили геологи и власти просят приезжих покинуть место, чтобы специалисты могли его исследовать.

Кроме того, местное правительство выразило обеспокоенность по поводу незаконной добычи полезных ископаемых в КваХлати и того, что большое скопление людей может вызвать вспышку коронавируса.