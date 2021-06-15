Екс-депутата отправили в тюрьму за избиение полицейского

Бывшего депутата Чкаловского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области приговорили к тюремному заключению за избиение полицейского возле Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области, сообщает Факты.ICTV.

Инцидент произошел 7 июля 2020 года.

"Депутат поселкового совета во время богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре устроил ссору с ее работниками. Когда по вызову охранников на место прибыли сотрудники полиции, правонарушитель проигнорировал их замечания, ударил по лицу старшего участкового офицера и повредил ему форменную одежду" , — сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Успокоить злоумышленника удалось только после того, как его заковали в наручники. Суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и приговорил к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.