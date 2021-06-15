В Германии появился самый мощный квантовый компьютер в Европе
Американская электронная компания IBM запустила в Германии самый мощный квантовый компьютер в Европе. Презентация состоялась в городе Энинген, сообщает Факты.ICTV.
Компания заявила, что система может одновременно обрабатывать 27 квантовых битов или кубитов.
Из-за пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель наблюдала за запуском дистанционно. Она назвала квантовый компьютер чудом техники и технологическим превосходством Германии над другими странами.
Меркель сообщила о выделении дополнительных €2 млрд на финансирование исследований квантовых вычислений.
"Конечно, мы не единственные в мире с такими идеями. США и Китай, в частности, инвестируют крупные суммы".
Квантовый компьютер IBM в Германии является первым за пределами США, где таких насчитывается около 30.
Квантовые компьютеры обходят ограничения традиционной физики и выполняют вычисления гораздо быстрее, чем обычные компьютеры. Поэтому такие системы хотят использовать для разработки новых материалов, лекарств или программ искусственного интеллекта.