Актриса Лиза Бейнс умерла после аварии с электросамокатом

В США в возрасте 65 лет умерла Лиза Бейнс — актриса и телезвезда. 4 июня на пешеходном переходе ее сбил самокат, в результате чего она получила серьезную травму головы, сообщает Факты.ICTV.

Смерть Лизы Бейнс подтвердила ее супруга Кэтрин Кранхолд в Twitter. По информации СМИ, водитель самоката проехал на красный сигнал светофора. В полиции сообщили, что владелец скутера скрылся с места происшествия. Но расследование все еще продолжается.

Лиза Бейнс родилась в Кливленде (штат Огайо). Актриса стала популярной в 1980 годах благодаря телесериалам и театральным постановкам на Бродвее.

Также Лиза Бейнс известна зрителям по роли Мэрибет Эллиот — главной героини психологического триллера Исчезнувшая (Gone Girl) Дэвида Финчера.

Кроме того, актрису можно было увидеть в фильмах Коктейль, Она написала убийство, Клиент всегда мертв, Отчаянные домохозяйки, Закон и порядок, Лекарства от здоровья, Однажды в сказке.

В целом Лиза Бейнс сыграла около 70 ролей в театре и кино, а также имела четыре номинации на Golden Globe.