YouTube вводит запрет на рекламу азартных игр

YouTube перестанет рекламировать платформы с азартными играми на главных баннерах. Кроме этого видеохостинг запретил политическую рекламу, рекламу алкоголя и лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, сообщает Новое время.

Представители видеохостинга сообщили, что запрет рекламы азартных игр и других видов рекламных баннеров связан с переходом на «более таргетированные объявления», которые покупаются на основе количества показов.

В YouTube считают, что после этого запрета одному рекламодателю будет труднее доминировать на главной странице видеохостинга.

Речь идет о запрете гэмблинговых платформ, политической рекламы, рекламы алкоголя и лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, на баннерах, размещенных в верхней части главной страницы YouTube.

Изменение вступило в силу с момента объявления о нем.