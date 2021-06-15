YouTube вводит запрет на рекламу азартных игр
YouTube перестанет рекламировать платформы с азартными играми на главных баннерах. Кроме этого видеохостинг запретил политическую рекламу, рекламу алкоголя и лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, сообщает Новое время.
Представители видеохостинга сообщили, что запрет рекламы азартных игр и других видов рекламных баннеров связан с переходом на «более таргетированные объявления», которые покупаются на основе количества показов.
В YouTube считают, что после этого запрета одному рекламодателю будет труднее доминировать на главной странице видеохостинга.
Речь идет о запрете гэмблинговых платформ, политической рекламы, рекламы алкоголя и лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, на баннерах, размещенных в верхней части главной страницы YouTube.
Изменение вступило в силу с момента объявления о нем.
В YouTube объяснили рекламу азартных игр, как показ
«ресурсов, которые изображают или ссылаются на контент, связанный с азартными играми, включая офлайн-азартные игры, онлайн-азартные игры, онлайн-игры, не относящиеся к казино, и игры в социальных казино».