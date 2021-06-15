Авиакатастрофа с курсантами под Харьковом: апелляция отклонена
Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу о катастрофе самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 в Харьковской области, сообщает Новое время.
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского, который подозревается в халатном отношении к военной службе, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве. Туринский будет находиться под ночным домашним арестом до 10 июля 2021 года.
«По результатам апелляционного рассмотрения постановление Печерского районного суда города Киева от 11 мая 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении Киевского апелляционного суда.