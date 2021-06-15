Авиакатастрофа с курсантами под Харьковом: суд отклонил апелляцию экс-начальника университета ВС

Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу о катастрофе самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 в Харьковской области, сообщает Новое время.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского, который подозревается в халатном отношении к военной службе, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве. Туринский будет находиться под ночным домашним арестом до 10 июля 2021 года.