СБУ открыла дело на депутата от ОПЗЖ Лесика

Служба безопасности Украины открыла дело в отношении депутата Харьковского горсовета и главы Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика, написал в Facebook народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин, сообщает Новое время.

По словам Юрчишина, несколько недель назад Лесик в эфире 4 канала назвал Революцию Достоинства «вооруженным захватом власти и переворотом».

«Андрей Лесик наговорил на публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные представителем власти с использованием средств массовой информации, наказание за которые предусмотрено в ст. 109 УК до 5 лет лишения свободы» , — заявил нардеп.

Лесик пока не отреагировал на заявление Юрчишина.

В 2017 году Андрей Лесик был задержан СБУ за якобы поддержку создания так называемой Одесской народной республики. Ему объявили о подозрении по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины. В 2018 году Киевский райсуд Харькова освободил политика из-под стражи.