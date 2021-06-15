Стал известен график саммита в Женеве

Встреча президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, но перерывы и рабочий обед не запланированы, сообщает Новое время.

По плану, Путин прибудет на место встречи первый, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден. Сами переговоры будут проходить при участии президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД России и переводчиков, заявили в Белом доме.

Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они «не разделят трапезу», а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного подписания соглашений или усиления дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байден готовился к этому «очень важному международному событию», внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.

Встреча начнется в 13:00 по местному времени.