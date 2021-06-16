С сирийских лагерей вернулись украинские беженцы
В Украину из Сирии возвращаются восемь украинцев - одна женщина и семь ее детей, которые по меньшей мере с 2019 года находились в лагере закрытого типа «Родж» на северо-востоке Сирии, сообщает Радио Свобода.
К процессу возвращения женщин и детей присоединились специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел - по поручению Офиса президента Украины. Это стало возможным, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины через Ирак.
По возвращении в Украину семье будут восстанавливать документы граждан Украины, их проверят правоохранительные органы.
«Важным будет адаптация женщины и детей к нормальной жизни», - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Это второй этап эвакуации граждан Украины на родину.