В Минздраве сообщили, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19

В МОЗ Украины ответили на вопрос, можно ли вакцинироваться против коронавируса беременным женщинам и кормящим мамам, сообщает Телеграф.

На официальной странице министерства отмечается, что женщины в положении могут труднее переносить COVID-19. Кроме того, они не участвовали в клинических исследованиях вакцин от коронавируса.

Впрочем, продолжают в МОЗ, имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности.

Поэтому, если женщина имеет высокий риск заболеть COVID-19, нужно обсудить возможность вакцинации с доктором, и если польза превышает риски, то можно сделать прививку исключительно мРНК-вакциной. В Украине это Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эксперты говорят, что кормящие мамы могут прививаться и другими вакцинами, в том числе и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Стоит также отметить, что в инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, прививки ней беременных и женщин, которые кормят грудным молоком, значатся под запретом.