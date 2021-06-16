Украина без пластиковых пакетов: что предложат взамен

Без пластиковых пакетов, которые были изобретены только в середине прошлого века, сегодня мы не представляем своей жизни, сообщает Сегодня.

В них мы заворачиваем продукты, чтобы защитить от загрязнения, в них складываем мусор, в них носим продукты из магазина и упаковываем подарки. Но то, что удобно потребителю, не всегда удобно природе.

Подсчитано, что за последних 65 лет человечество использовало свыше 8 млрд тонн пластика, и львиную долю составляют именно пакеты. Говорят, они не разлагаются в период от 100 до 800 лет, накапливаясь на свалках и загрязняя окружающую среду.

Чтобы избежать экологической катастрофы, в цивилизованных странах в последние годы принимаются меры по ограничению оборота пластиковых изделий. В Украине на днях также подписан президентом и обрел силу закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

Действительно ли из магазинов исчезнут полиэтиленовые пакеты и кульки?

Закон запрещает распространение в магазинах, кафе и ресторанах, а также в сфере услуг нескольких видов пакетов из пластика:

сверхтонких;

тонких;

оксоразлагаемых.

Такие пакеты будет запрещено продавать или раздавать бесплатно.

В законе есть определение, что тонкие пакеты – это пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров, сверхтонкие – пакеты толщиной меньше 15 микрометров. Оксоразлагаемые – такие, в производстве которых использованы добавки для ускорения их разложения на микропластик под действием кислорода и ультрафиолетового излучения (не путать с биоразлагаемыми пакетами!).

Под это определение попадают все привычные кульки, в том числе "майки" , в которых сейчас продается хлеб, в которые складывают колбасу и овощи, бытовую химию и т. п. Сюда же относятся мусорные пакеты и большинство подарочных пакетов. Толще 50 мкм – это разве что пакеты с zip-застежками или пузырчатая прослойка в почтовых конвертах, строительная пленка и т. п.

Во что теперь заворачивать вонючую селедку?

Для некоторых продуктов делают исключение. Согласно закону, все "запрещенные" виды пакетов, которые перечислены выше, по-прежнему разрешено будет использовать для транспортировки и упаковки таких продуктов:

свежей рыбы и продуктов из нее;

мяса и мясопродуктов;

сыпучих продуктов;

льда.

Однако установлено ограничение по размерам таких пакетов: не больше 22,5 см в ширину (без боковых складок) и не больше 45 см в длину (включая ручки). Глубина пакетов в разложенном виде (в месте боковых складок) не должна превышать 23,5 см.

Куда складывать мусор?

Запрет не распространяется на биопакеты. То есть, мусорные пакеты останутся в продаже, но только "био" . Они есть в продаже и сейчас. Правда, стоят раза в два-три дороже обычных.

Правда, сейчас в Украине "био" называют и оксоразлагаемые пакеты. Такие изделия будут запрещены. Останутся только те, которые изготовлены по евростандартам для биопродукции. То есть разлагаются не на микропластик (оксоразлагаемые пакеты), а на элементы природного происхождения.

В чем теперь носить продукты из магазинов?

Как записано в пояснительной записке к законопроекту " Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" , основной альтернативой пластиковым пакетам считаются биоразлагаемые пластиковые пакеты.

Сегодня некоторые торговые сети уже предлагают покупателям большие пакеты для продуктов с приставкой "био" . Как и пакеты для мусора, такие кульки дороже обычных.

То есть носить продукты из супермаркетов домой по-прежнему можно будет в прочных пакетах. Единственное, за них придется платить дороже.

Можно также перейти на сумки многоразового использования – из ткани, из бумаги или крафт-бумаги, из прочих природных материалов. Как вариант – можно самому сплести из прочных ниток или пеньки "авоську" советского образца. Кстати, на волне экологической сознательности они снова входят в моду.

Когда закон вступит в силу?

Законодатели дали время гражданам и бизнесу, чтобы подготовиться к грядущим изменениям. Закон вступит в силу через полгода после принятия – с 10 декабря 2021 года.

Так что, если для вас вопросы экономии важнее, чем вопросы экологии, еще есть время закупить на ближайшее время дешевых, но вредных пакетов. Их можно будет брать с собой в магазин и по-прежнему заворачивать в них продукты. Ведь запрет касается продажи и бесплатной раздачи пластиковых пакетов, но не использования частными лицами.

А вот если обнаружат такие пакеты в торговых точках, владельцам магазинов грозит немалый штраф – от 8500 до 17 000 грн. А при повторном нарушении – от 17 000 до 34 000 грн.

Если у магазинов к тому времени еще останутся непроданные пакеты, попавшие под запрет, их положено будет до 1 января 2023 года изымать из обращения как "некачественную и небезопасную продукцию".