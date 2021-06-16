Тарифы на газ: как платить меньше

Украинцы могут экономить до 5 грн на каждом кубометре газа, если поменяют поставщика голубого топлива. Помимо годовых тарифов на рынке также появились месячные и сезонные предложения, сообщает Обозреватель.

Те семьи, которые используют газ для подогрева воды, летом на смене поставщика могут экономить сотни гривен ежемесячно. Разница зимой (при газовом отоплении) может составить более 1000 грн.

Месячный тариф

Самое выгодное предложение опубликовало "Эвода Трейд". С их месячным предложением топливо на июнь будет стоить 6,99 грн за кубометр. Правда, действует он только для корпоративных клиентов, то есть любой желающий по такому тарифу покупать голубое топливо не может.

На втором месте "Паливэнерго". Они предлагают месячные тарифы только с оплатой наперед, цена при этом составляет 7,99 грн за кубометр. Перед тем, как получить газ, нужно указать, сколько кубометров планируете потратить за месяц и в течение двух дней после подписания договора их оплатить. Таким образом предприятия страхуется от рисков возникновения перед ними задолженности, а также получают денежный ресурс для закупки голубого топлива на рынке.

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Сезонные тарифы

Компания "Энерджи Трейд Групп" с 1 июня по 30 сентября предлагает газ по цене в 7,90 грн за кубометр. Это одно из первых сезонных предложений на рынке.

Отметим, всех украинцев по умолчанию перевели на годовые тарифы, однако по желанию в любой момент можно перевестись на месячный или сезонный тарифный план. Те, кто не меняют поставщика и тарифный план, будут платить по той цене, которую им установили. Остальные имеют шанс сэкономить, если найдут более выгодный тариф.