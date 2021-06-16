Windows 7 перестанет поддерживать видеокарты Nvidia

Nvidia прекратит поддерживать старые ОС Windows в конце года. Об этом информирует сайт поддержки компании, сообщает Лента.Ру.

В заявлении говорится, что Nvidia прекращает выпуск драйверов для операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 в октябре 2021 года. Последняя совместимая с ОС версия драйвера поступит 31 августа. 4 октября пользователям станет доступна очередная версия ПО для видеокарт, однако ее смогут установить на свои компьютеры только обладатели лицензионных копий Windows 10.

"Подавляющее большинство наших клиентов GeForce перешли на ОС Windows 10" , — уточняется в сообщении компании.

Согласно последнему опросу на игровой платформе Steam, устаревшей Windows 7 пользуются около двух процентов геймеров, тогда как актуальная Windows 10 установлена примерно на 93 процентах ПК.

Несмотря на то, что Nvidia прекращает поддержку устаревших систем, Windows 7, 8 и 8.1 будут получать патчи безопасности до сентября 2024 года.

Поддержка популярной Windows 7 была прекращена 14 января 2020 года. С этого момента представители Microsoft настоятельно просят пользователей обновиться на Windows 10.

В начале лета генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что цены на видеокарты станут более разумными во второй половине 2021 года. Топ-менеджер заметил, что нехватка видеокарт на рынке связана, в первую очередь, с повышенным спросом и дефицитом компонентов.