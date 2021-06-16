Курс валют НБУ на 16 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 июня, снизился до отметки 26.93 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 32.62 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 июня 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 37.86 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 29.92 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.21 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.925800
|EUR
|Евро
|32.616600
|RUB
|Рубль
|0.373820
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.860400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.924200
|PLN
|Польский злотый
|7.209400