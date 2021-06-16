Курс валют НБУ на 16 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 16 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 июня, снизился до отметки 26.93 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 32.62 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 июня 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 37.86 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 29.92 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.21 за 1 польский злотый.