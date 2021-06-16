Путин и Байден устроят фотосессию с президентом Швейцарии

Сегодня, 16 июня, в Женеве состоится очень важный российско-американский саммит. Белый дом обнародовал свое расписание сегодняшних переговоров и официальных протокольных мероприятий, сообщает Страна.ua.

Официальный старт саммита намечен на 14:00 по киевскому времени. Затем Джо Байден и Владимир Путин примут участие в совместной фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Это произойдет в 14:25, а на переговоры стороны отправятся в 14:35.

Расписание американского президента на 16 июня:

14:25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.

14:35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.

15:55 – 1-й раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.

17:40 – 2-й раунд расширенной встречи.

Джо Байден вылетит в Вашингтон из Женевы сразу же после окончания всех переговоров и своей итоговой пресс-конференции.