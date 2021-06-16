Туры в Турцию и Египет сильно подорожают

Коронакризис постепенно отходит в историю, но для туристической отрасли он все еще имеет серьезные последствия. Среди всех стран Евросоюза полноценно свои двери для украинских туристов открыли только Греция и Кипр. В наших туристических агентствах убеждены, что вскоре за ними подтянутся Испания и Италия, сообщает UBR.

Именно закрытие государств ЕС и стало дополнительным стимулом для наших путешественников придерживаться привычки, покупая билеты в Турцию и Египет. Как рассказал директор сети "Поехали с нами" Олег Кулик, на сегодняшний день около 60% наших граждан, решивших поехать на отдых за границу, выбирают именно турецкое побережье.

Важные условия для туристов

Эксперты акцентируют внимание на том, что каждая страна по-своему вводит карантинные ограничения, с чем необходимо ознакомиться заранее.

"В Турцию сегодня пускают только с ПЦР-тестами, справками на антиген, о том, что человек вакцинировался, после чего прошло две недели. Или со справкой от врача о том, что он переболел в течение какого-то времени. На выбор. Но туристы в основном делают либо ПЦР-тест, либо тест на антиген" , – говорит Кулик.

В свою очередь, добавляет он, в Египет едут около 15-20% украинцев, куда также нужен ПРЦ-тест. Но никаких сложностей, убеждает эксперт, тут быть не должно. После Турции и Египта по популярности есть набор стран, которые занимают небольшую долю. Все они (кроме Албании, Черногории и Доминиканы) требуют также при въезде или ПЦР-тест, или на выбор другие упомянутые справки. Среди них:

Черногория;

Греция;

Хорватия;

Болгария;

Албания;

Доминикана;

ОАЭ;

Кипр;

Грузия.

"Например, в ОАЭ и на Кипре делают по прилету еще и тест на наличие коронавируса. Некоторые из упомянутых стран требуют заранее перед въездом еще и заполнения форм о состоянии здоровья, которой путешественникам необходимо озаботиться заранее" , – подчеркивает директор "Поехали с нами".

Он утверждает, что в любом случае соотношение цены и качества самое лучшее в Турции и частично в Египте. Таких цен, как сейчас там, не было и в прошлом, и позапрошлом году. И все это из-за отсутствия европейских и русских туристов. Но это продлится недолго, поэтому украинцам Кулик советует с отдыхом, если уж намерились, поспешить.

Есть вероятность, что в июле или августе россияне и европейцы туда массово полетят.

Во сколько обойдется отдых

В разговоре с нами директор Всеукраинский ассоциации туроператоров Игорь Голубаха обращает внимание, что именно сейчас в сфере туризма начинается высокий сезон – те месяцы, когда всегда закономерно прослеживалось повышение стоимости отдыха за границей. Но "даже при этом каких-либо скачков отдыхающие за границей не чувствуют".

Есть масса интересных цен, говорит он. В той же Греции. На нее есть много заявок, заказов и рейсов.

"В июне в Турции сейчас очень приятные цены. И некоторые отели высокого класса даже давали скидки в 50%. Но сегодня у нас есть информация, что и немцы намерены уже массово ехать в Турцию. Поэтому отели вряд ли будут вскоре понижать цены. Они понимают, что немцы очень платежеспособны. И давать им дисконт резона нет" , – отметил он.

По его словам, на турецком рынке сейчас конкуренция довольно высокая.

"В принципе, цены в Турции конкурируют с Египтом и в нередких случаях оказываются даже ниже. В Турции, если брать по минимуму, недельная поездка на двух человек стартует от 12-13 тыс. грн. Но это если говорить о слишком "демократичных" гостиницах" , – рассказывает глава Всеукраинский ассоциации туроператоров.

Игорю Голубахе вторит вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. Он также утверждает, что цены по сути пока не изменились.

"Ценовая политика обусловлена почти целиком именно спросом на рынке. В этом году спрос достаточно хороший. Главным образом – относительно Турции. Тем более, сам формат отдыха там очень нравится нашим туристам. Поэтому эта страна и занимает летом около 60% от общего выездного потока" , – подчеркнул он.

Если же посмотреть на количество рейсов, которые операторы поставили и выполняют на Турцию, то это на 40% больше, чем в 2019 году (до карантина). Операторы даже зимой, когда создавали предложение на лето, заявляли определенный объем перевозок на Турцию. Что же касается немцев, то их там было всегда много.

Дереза рассказывает, что турецкие отельеры очень хорошо подготовились к приезду гостей из Германии и РФ. В отношении карантинных мер там также все прекрасно организовано.

"Сейчас полететь в гостиницу на три звезды обойдется в районе €240-250 (7,8-8,1 тыс. грн) на человека из расчета, что приедут двое на неделю (перелет и питание включены). На пять звезд – около ﻿ €340-350 (11-11,4 тыс. грн) на человека. А вот гостиницы класса "премиум" – уже€700-800 (22,8-26 тыс. грн) на человека" , – заключает Дереза.

Что же касается Египта и Греции, которые также пользуются среди наших граждан довольно широкой популярностью, то при ознакомлении с предложениями операторов можно увидеть, что расценки практически те же. А в некоторых случаях в Грецию можно полететь вдвоем даже за чуть более 6 тыс. грн с человека на неделю (но тут стоит учесть, что в лучшем случае в пакет будет входить только завтрак).