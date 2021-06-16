Украина попала в перечень лучших стран для туризма
Горная система Карпат занимает несколько областей. Украина попала в список лучших стран для пеших подъемов в гору, сообщает РБК-Украина.
Соответствующий рейтинг лучших и худших стран для подъемов в гору в Европе составила компания SaveOnEnergy.
Наша страна заняла второе место в категории
"Лучшие страны для пеших подъемов в гору" - со средним набором высоты 1220 метров. Первое у Лихтенштейна.
Кроме того, Украина на втором месте по самым продолжительным прогулкам в горах. Так средняя длинна пешеходных маршрутов в Карпатах составляет 23 682 метра. Здесь первое место также за Лихтенштейном.
Стоит отметить, что в общем рейтинге лучших стран Европы для пеших прогулок в горах Украина, к сожалению, не попала в топ-10. Более того, мы в списке худших стран - на 6 месте.
Все дело в том, что в общем рейтинге также учитывается инфраструктура, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и т.д.
Общий рейтинг возглавили Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они и уступают Украине по длине маршрутов и набору высоты.