Украина попала в перечень лучших стран для туризма

Горная система Карпат занимает несколько областей. Украина попала в список лучших стран для пеших подъемов в гору, сообщает РБК-Украина.

Соответствующий рейтинг лучших и худших стран для подъемов в гору в Европе составила компания SaveOnEnergy.

Наша страна заняла второе место в категории "Лучшие страны для пеших подъемов в гору" - со средним набором высоты 1220 метров. Первое у Лихтенштейна.

Лучшие страны для пеших подъемов в гору (инфографика: saveonenergy.com)

Кроме того, Украина на втором месте по самым продолжительным прогулкам в горах. Так средняя длинна пешеходных маршрутов в Карпатах составляет 23 682 метра. Здесь первое место также за Лихтенштейном.

Самые продолжительные прогулки в горах (инфографика: saveonenergy.com)

Стоит отметить, что в общем рейтинге лучших стран Европы для пеших прогулок в горах Украина, к сожалению, не попала в топ-10. Более того, мы в списке худших стран - на 6 месте.

Все дело в том, что в общем рейтинге также учитывается инфраструктура, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и т.д.

Общий рейтинг возглавили Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они и уступают Украине по длине маршрутов и набору высоты.