Украина - Северная Македония: расписание трансляций Евро-2020

Сборная Украины по футболу в четверг, 17 июня, сыграет свой второй матч на чемпионате Европы-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко будет команда Северной Македонии, сообщает Обозреватель.

Поединок группы С на "Арена Националэ" в Бухаресте начнется в 16:00.

Те украинцы, у которых не получится лично поддержать свою любимую команду в Румынии, смогут поболеть за сборную у экранов телевизоров. Прямую телетрансляцию встречи обеспечит ТРК "Украина". Кроме того, картинка из Бухареста будет доступна на специализированных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут показ матча будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов.

Сборная Украины по футболу.

За границей матч можно будет смотреть на российских "Матч Премьер", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1". Также битву покажет "Беларусь 5".

Отметим, что по сообщению УЕФА, эта игра войдет в историю чемпионатов Европы по футболу.

Матч Украина - Северная Македония рассудит Фернандо Рапаллини

До этого Украина и Северная Македония четыре раза встречались между собой на уровне футбольных сборных. Дважды в товарищеских матчах и два раза в отборе на Евро-2016.

Георгий Бущан.

Два раза победа была за "желто-синими". Еще один поединок закончился вничью.

Первая игра на Евро-2020 между Украиной и Нидерландами завершилась поражением украинцев на последних минутах.

Уступая 0:2, наши соотечественники смогли сравнять счет, но пропустили обидный гол на 85-й минуте.