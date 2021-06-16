В Женеве провели митинг в поддержку Навального

Накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Корреспондент.

Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального устроили в Женеве митинг в надежде достучаться до Путина накануне его саммита с президентом США Джо Байденом, пишет Associated Press.

Митинг на площади ознаменовал одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым наиболее горячим проблемам, которые, вероятно, будут решать Путин и Байден - прав человека и контроля над вооружениями среди них.

Несмотря на незначительную явку протест был хорошо организован. Баннеры требовали освобождения политических заключенных в целом и самого Навального. Протестующие скандировали "Свободная Россия!"