Чехия потребовала от Польши миллионы евро

Чехия потребовала от Польши миллионы евро

Власти Чехии требуют оштрафовать Польшу на десятки миллионов евро за отказ от исполнения приказа Верховного суда Евросоюза по закрытию угольной шахты. С государства могут взыскать компенсацию за каждый день незаконной работы предприятия, сообщает Лента.ру.

Чешская Республика указывает на огромный ущерб, который наносит шахта «Туров» в польском городе Богатыня недалеко от границы соседствующих стран. Суд Европейского союза издал временный приказ о приостановке работы угольного предприятия еще 21 мая, но действий со стороны властей и руководства шахты так и не последовало. Польше пригрозили штрафом по пять миллионов евро за каждый день неповиновения решению судьи и экологический вред от добычи бурого угля, суммарно на 15 июня — около 125 миллионов евро, пишет Associated Press.

Варшава заявила о продолжении переговоров с чехами по руднику. Предприятие отказываются закрывать по причине того, что оно дает около семи процентов всей электроэнергии страны. Власти Польши проводят аналогию с шахтами Чехии и Германии, которые граничат с государством, подчеркивая, что они со своей стороны не провоцируют конфликты с соседями.

Отказ от угольной промышленности является одним из главных приоритетов европейских стран на пути к «зеленой» энергетике. Около 48 процентов электричества Польши идет от каменного черного угля и 17 — от более загрязняющего природу бурого. На возобновляемые источники энергии приходится лишь 25 процентов всей отрасли. В начале июня польские власти поддались давлению ЕС и закрыли угольную ТЭЦ «Белхатув», расположенную в одноименном городе.

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