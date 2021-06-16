Под Одессой водолазы со дна подняли снаряды времен Второй мировой

В акватории Черного моря у курортного поселка Лебедевка в Одесской области с затонувшего во время Второй мировой войны судна поднимают взрывоопасные предметы. Водолазы-саперы уже обследовали 18 тысяч квадратных метров, сообщает Корреспондент.

"С 7 июня изъято 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тысяч подрывников и 12 350 единиц других взрывоопасных предметов" , - заявляют в ГСЧС Украины.

Уточняется, что снаряды на поверхность поднимают ежедневно. К проведению работ привлечено восемь специалистов и две единицы спецтехники.